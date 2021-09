Casacor MS: Com tema Casa Original, sexta edição do evento propõe aconchego e naturalidade

Espaços amplos e proximidade com a natureza são destaques do evento

A nova edição do Casacor MS tem como tema a Casa Original, com uma proposta de relembrar um lar afetuoso, aconchegante e cheio de vida. A exposição conta com espaços amplos, bem iluminados, unindo harmonicamente características urbanas e rurais, com peças rústicas, mas com toques artesanais como cadeiras e outras peças decoradas com macramê, por exemplo, com o objetivo de promover maior aconchego e interação com a natureza.

De acordo com o arquiteto e coordenador da mostra, Paulo Henrique Ribeiro, o tema foi amplamente estudado e pensado de uma forma a valorizar os artistas sul-mato-grossenses e aproximar as pessoas da natureza, de forma aconchegante. “Na mostra usamos muitas pedras, madeiras e tecido, tudo isso para remeter a casa dos nossos pais, avós, tornando o ambiente mais afetivo”, explica Paulo.

Os 27 ambientes são assinados por 50 profissionais que buscam valorizar as características humanas do morar, fazendo um retorno às origens, retomando os laços ancestrais sobre os quais se estrutura a existência.

Influências da pandemia

A pandemia também influenciou de forma significativa nas propostas arquitetônicas. O coordenador da mostra, Paulo Henrique explica que pela necessidade de ficar em casa foi preciso pensar em um ambiente ainda mais aconchegante, mudando o conceito de lar. “A pandemia aumentou a demanda da arquitetura, isso porque as pessoas passaram a querer casas ainda mais aconchegantes. Neste período vimos o conceito de lar ser reformulado”.

Com o isolamento muitas pessoas acabaram encontrando na jardinagem um hobby interessante, e a Casacor propõe inserir a natureza dentro de casa de forma mais aconchegante, preenchendo os espaços. “As pessoas estão mais interessadas no natural e usamos isso aqui, com uma proposta de trazer as flores e folhas. Estamos em um momento de êxodo urbano, fazendo um caminho oposto do que fizeram nossos avós, bisavós, e por isso a proposta de trazer para dentro de casa a natureza”, explica o arquiteto.

Um dos espaços foi projetado pela arquiteta e paisagista sul-mato-grossense, especialista em arquitetura efêmera, Monad Clemente. “Meu projeto tem como proposta trazer para as pessoas um olhar diferente sobre a paisagem e o paisagismo, porque hoje em dia as pessoas acham que o paisagismo é apenas plantar as plantas, mas ele é fazer uma intervenção na paisagem. Então, a minha ideia era trazer esse olhar para a intervenção na paisagem”, pontua Monad Clemente Monad construiu um ambiente externo aconchegante, utilizando artistas sul-mato-grossenses para compor o espaço, captando um pouco da arte dos povos originários. “Quando a gente entra no jardim holístico é como se estivéssemos nos transportando para outro lugar, vivenciando uma outra forma da arquitetura”, conclui.

Open House

O imóvel icônico é a maior chancela para o tema desta edição, afinal, 2.200m² no coração do Jardim dos Estados, comprovam as memórias mais emblemáticas da capital sul-mato-grossense. A experiência é o desfrutar de um passeio leve e natural, localizado na Rua Goiás, 953.

A diretora executiva da Mostra, Tatiana Ratier, ressalta que a iniciativa promove a cultura e o conceito de morar na contemporaneidade. “Nosso desafio desta vez foi apresentar uma casa inovadora sem perder sua originalidade e pertencimento histórico. Esse local tem muita história para contar, ou seja, lembranças que fazem parte da nossa cidade, ainda mais do Jardim dos Estados. Tenho certeza que um novo momento, a partir de agora, surge neste endereço”, pontua.

“CASACOR é o melhor palco para novidades. O Open House é a oportunidade de aguçar os sentidos de um grupo seleto que irá despertar a curiosidade dos demais num curto espaço de tempo”. Sobre o formato dividido em sessões, Tatiana afirma que é o meio mais seguro para o público poder contemplar com tranquilidade as tendências e os talentos desta edição.

O acesso ao público será liberado entre hoje e o dia 14 de novembro. O visitante poderá conhecer a mostra comprando os ingressos pelo site www.casacor.com.br/mostras.

(Texto de Beatriz Magalhães)

