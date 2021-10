Carla Diaz vibra com reprise de ‘O Clone’: ‘Voltamos 20 anos’

Na última segunda-feira, 5 de outubro, aconteceu a estreia da novela “O Clone”, no Vale a Pena Ver de Novo, exibido pela Rede Globo.

Além disso, uma instabilidade no Facebook, Instagram e Whatsapp deixou muita gente sem acesso às redes sociais. Pensando nisso, Carla Diaz resolveu rever a novela em que ela interpretou Khadija, quando tinha 11 anos.

“Voltamos 20 anos atrás, mandando cartas, falando no telefone fixo, icq, assistindo ‘As Branquelas’ na sessão da tarde e logo mais tem a estreia de ‘O Clone’ no Vale a Pena Ver De Novo”, escreveu ela no Twitter.

Em seguida, a atriz contou qual seu “ritual” para assistir à novela. “Vendo O Clone, comendo miojo e tomando uma coca geladinha e sem comunicação atual, pronto, agora minha cabeça bugou. Quantos anos tenho?”, brincou ela.