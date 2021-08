Capital tem exposição “Nativos da Terra” em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas

Começa nesta terça-feira (03) e segue até dia 17 de agosto a exposição “Nativos da Terra”, na Galeria de Vidro, localizada dentro da Plataforma Cultural, da artista Ana Duarte. A entrada é gratuita e o evento segue todas as normas de biossegurança.

As obras expostas abordam a temática dos povos originários de Campo Grande, os indígenas. De acordo com Ana Duarte, é uma alegria poder estar expondo suas telas. “Eu estou muito feliz de poder realizar essa exposição na temática indígena. Retrato por meio de minhas obras a beleza indígena, a sua vasta cultura, quis também trazer em alguns trabalhos reflexões sobre suas lutas e enfrentamentos”, afirma.

No dia 9 de agosto é celebrado o dia internacional dos povos indígenas, e a “Nativos da Terra” acontece justamente em alusão à data.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, convida a todos os campo-grandenses para visitarem a expo, que faz parte das comemorações de 122 anos de Campo Grande. “Valorizar a arte regional é dever de todos nós. Este espaço da Galeria de Vidro foi pensado para democratizar as artes visuais e faço questão de pontuar que todo e qualquer artista campo-grandense pode expor no espaço, basta entrar em contato com a secretaria”, finaliza ele.

Serviço – A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30. O espaço recebe, mensalmente, exposições de artistas locais. Caso você seja artista e queira expor suas obras, entre em contato pelo telefone 67 4042-1313 – ramal 4321.

A exposição está localizada na Galeria de Vidro, dentro da Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras 3015. A entrada é totalmente gratuita.