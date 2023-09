Cânceres, próteses uniram ainda mais casal apaixonado

O dia dos namorados está chegando e uma linda história de amor, batalhas e união iniciada em uma instituição de Saúde da Capital traz o verdadeiro sentido do Dia dos Namorados.

Quem poderia esperar, por exemplo, que uma amizade, profissional, fosse dar lugar a olhares aos detalhes, como as tranças usadas no dia a dia de trabalho? Ou ainda mais além: quem diria que lá na frente tudo isso se transformaria em um casamento de “porto seguro”, dois filhos e três batalhas vencidas (dois cânceres e uma rejeição das próteses mamárias)?

Parece cena de um romance de cinema, mas na verdade é a vida de Glendhel Willian Jara Teixeira de Andrade, supervisor de Faturamento da Unimed Campo Grande, que começou em 2006 quando, na cooperativa mesmo, conheceu sua esposa Kallyne Cardoso Rodrigues de Andrade, de 35 anos.



“O ponto chave do início do nosso contato foi uma calculadora. Na época ela fazia faculdade e eu tinha uma calculadora científica, teve uma prova e ela precisava dela. Ela entrou na minha sala, porque soube que eu tinha, e pediu a calculadora para fazer a prova, mas quando ela chegou e eu a vi, naquele momento foi um negócio fora de série, eu vi que tinha algo diferente nela na hora. Me chamou atenção. O start foi essa calculadora para todas as nossas conversas”, relembrou o colaborador.

“Além disso, minha área era interligada com a dela, então fomos iniciando uma amizade, primeiramente profissional, e com o passar do tempo meus olhos foram a enxergando como ‘algo a mais’. Aproveitávamos o horário do almoço para conversar bastante e o que mais me chamava atenção nela era a forma como ela se apresentava, pois, os uniformes da Unimed CG eram no estilo social, era bem bonito. Eu também gostava muito quando ela ia com tranças no cabelo”, disse. Apesar da aproximação entre os dois, o namoro demorou um pouco para acontecer e foi firmado só em 2007, um ano e meio depois de se conhecerem.

O tempo passou, Kallyne saiu da Unimed CG, os dois se casaram, a primeira gestação veio e junto uma notícia que surpreendeu todo mundo: um câncer de mama foi descoberto enquanto Kallyne estava em sua 32ª semana de gestação. “A princípio o diagnóstico assustou a todos nós, pois a preocupação era com a vida da minha esposa e também com a do nosso primeiro filho. Apesar do susto e de toda situação, sempre confiamos nos milagres que Deus poderia operar nas nossas vidas. E assim foi, com o apoio da nossa família, da igreja, dos amigos e com a ajuda de ótimos médicos, meu filho nasceu com 37 semanas”, disse. O amor do casal multiplicou inclusive no nome do filho, uma junção de Glendhel com Kallyne que resultou em Kallel.

Logo após o nascimento do pequeno, Kallyne já deu início ao tratamento contra o câncer. “O Kallel nasceu em 28/7/2017 e a primeira sessão de quimioterapia da minha esposa foi no dia 5/9/2017, um dia após o aniversário dela. Ao todo foram oito ciclos de quimioterapia e uma mastectomia total bilateral (retirada das duas mamas)”, lembrou.

Ainda de acordo com Glendhel, pela frente ainda veio o período mais cruel que eles passaram. “Kallyne precisou de 25 sessões de radioterapia e, por conta disso, teve queimaduras, quase de 2º grau. Por fim, depois de mais ou menos seis meses, ainda veio uma cirurgia de reconstrução para colocação das próteses”.

Batalha vencida, anos depois, em 2020, mais uma gestação. Kauê nasceu e junto dele veio ainda mais alegria e amor para a família. No ano seguinte, em 2021, em uma viagem de fim de ano para Cuiabá (MT), durante um autoexame Kallyne identificou um nódulo na mama. “Retornamos para Campo Grande e iniciamos as baterias de exames. Em fevereiro de 2022 veio a confirmação de um novo câncer, que a princípio não era invasivo, mas após cirurgia para retirada do nódulo e biópsia, foi concluído que era algo invasivo. Mais um susto”, relatou.

“Quando o diagnostico mudou, o médico ‘virou minha esposa do avesso’ a fim de descobrir se havia crescimento de mais algum câncer pelo corpo, mas graças a Deus não tinha nenhum sinal. Mesmo assim, por precaução e zelo, quatro sessões de quimioterapia foram feitas para barrar qualquer célula que poderia vir a se reproduzir no corpo dela”, completou.

Mais uma batalha foi vencida e para Glendhel o resultado não foi uma surpresa, mais sim uma certeza. “Foi uma resposta de todas as orações. Do dia que recebemos a notícia até o dia em que os médicos anunciaram que minha esposa estava curada, nossa família não deixou de acreditar um dia sequer que a cura viria”.

Mesmo com a cura dos cânceres, mais uma luta estava por vir. “Após a última cirurgia de retirada do segundo nódulo, a mama dela apresentou intercorrências. A primeira foi um seroma (acúmulo de líquido gerado por infecção e inflamação do local), e por último a região ficou inchada, vermelha e dolorida. Os médicos não conseguiam identificar o que poderia ser e os exames de imagem não apontavam nada relevante, porém o PCR sempre dava muito alterado. Uma biopsia da pele foi solicitada, e o disgnóstico veio: infecção bacteriana e rejeição das próteses”.

Resultado em mãos a corrida contra o tempo começou, já que havia um grande receio da situação evoluir para uma sepse. “Ela foi internada no dia 30/3/2023 e no dia 31 foi realizada a retirada das próteses. O processo de cicatrização é longo e três vezes na semana é preciso ir ao hospital trocar o curativo, mas depois do susto, graças a Deus a recuperação está sendo boa”.

Mas calma, todo enredo teve um fechamento muito feliz. Há poucos dias Glendhel compartilhou a notícia de que Kallyne “está livre de qualquer suspeita que venha a se transformar em um novo câncer. O médico até brincou com minha esposa, falou que ela está livre para uma nova vida”.

E assim será, uma nova vida, pois, para os dois, depois de tantos anos juntos, ambos perceberam que todas as vitórias que conquistaram só foram possíveis porque focaram no amor, no respeito, na fidelidade, na fé e na família. “Considero a minha esposa meu porto seguro e minha companheira para todas as horas”, enfatizou. Já para o futuro, Glendhel afirma que sua família estará mais fortificada e todos vão desfrutar dos momentos preciosos que a vida vai proporcionar.