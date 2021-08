Caio Castro revive meme e sensualiza com proposta indecente

Quando o remake da novela “Gabriela” foi exibido na Globo, em 2012, Caio Castro, à época com 23 anos, foi u dos muitos brasileiros que embarco no bordão imortalizado pelo coronel Jesuíno, personagem de José Wilker na adaptação de Walcyr Carrasco para o clássico de Jorge Amado. O “deite que vou lhe usar” reverberou nas redes sociais e fora delas por longo tempo e, claro, virou meme.

Na noite de terça-feira, 24 de agosto, ao chegar em casa após uma longa viagem, Caio Castro reviveu meme e causou ao falar o bordão em suas redes sociais, em um post pra lá de instigante.

Sem camisa, sensualizando, o ator de 32 anos apontou para a cama e disse a icônica frase. Na legenda do post, Caio provocou mais ainda.

“Depois de 22 horas de voo . . . Que comece a guerra”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores foram implacáveis na brincadeira e asseguraram que Grazi Massafera, namorada de Caio Castro, era uma sortuda…

Na época do remake de “Gabriela”, o bordão do Coronel Jesuíno ajudou vertiginosamente e popularizar a história. O falecido José Wilker, em entrevista, destacou a importância da frase criada pelo autor.

“A melhor coisa que pode acontecer a um ator é ver seu personagem ser apropriado pelos espectadores. A frase é do Walcyr, só falo do meu jeito. Fico contente com essa repercussão e acho que Jesuíno é uma das melhores coisas que fiz na TV”, celebrou.