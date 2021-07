“Café e Literatura” valoriza escritores de Campão. É um projeto para dar destaque ao segmento cultural em Campo Grande da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Mas, a ideia é uma conversa descontraída entre escritores, poetas e amantes da literatura em cafés da cidade.

Por isso, já começa na tarde desta sexta (23), às 16h em sua primeira edição. Direto do canal do Youtube da Sectur (@secturcg), para comemorar o Dia do Escritor (25).

Aliás, o projeto conta com o apoio da Saraiva, Shopping Bosque dos Ipês e da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS).

Mensal

Então, para seguir a ideia, quem comanda o bate-papo descontraído é Samuel Medeiros e Raquel Medina. Eles abordam o mundo da literatura. Porém, destacam os escritores e poetas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Lembrando que Raquel foi a segunda convidada do podcasto do O Estado Play, Poesia Pra Sentir. Ela participou a FLIB (Feira Literária de Bonito)

Por isso, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, explica que a ideia é um evento como este mensalmente.

“Nossa intenção é manter como projeto fixo da secretaria esse olhar carinhoso com a literatura regional. Temos grandes nomes sul-mato-grossenses enquanto expoentes da literatura internacional”, avalia.

Ele emenda que um dos mais emblemáticos é Manoel de Barros. “Está em nossa avenida principal. É esse carinho que a Prefeitura Municipal quer oferecer ao segmento dos escritores locais”, destaca Max.

Clique no link para conferir o evento youtube.com/secturcg .

Assim, Que tal das audiência para “Café e Literatura” valoriza escritores de Campão ?

Mas, quer MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!