BTS participa de primeiro desfile da Louis Vuitton

Pela primeira vez o grupo k-pop BTS participe do desfile da grife francesa Louis Vuitton na capital sul-coreana, Seul. O evento acontece nesta quarta (7).

Há mais de dois meses, em abril, a grife anunciou que o grupo é embaixador da marca e o seu novo rosto comercial. Membros do BTS fizeram comerciais solos para a marca mesmo antes da parceria. O efeito foi imediato. Eles quebraram recordes esgotando em minutos peças caríssimas que os ídolos usaram promovendo as peças.

Foi por meio do Twitter oficial do grupo, que o BTS demonstrou empolgação e convidam fãs para assistirem o evento. O desfile é, óbvio, da Coleção de Inverno Masculina, às 19h no horário da Coreia, o que equivale às 7h da manhã do mesmo dia aqui no Brasil.

Se não quiser perder se agenda na transmissão ao vivo pelo Twitter e pelo YouTube. Confere aqui.