Brinde Natalino: confira receitas de drinks bem brasileiros para brindar na ceia

Além do refrigerante, cerveja e vinho, a ceia de natal pode ser um momento de criar e servir coisas novas para surpreender os convidados e fugir do óbvio. Confira três receitas fáceis de drinks alcoólicos, com ingredientes simples e nacionais:

Caipirinha de Frutas Tropicais:

Ingredientes:

2 limões (cortados em cubos ou fatias)

2 colheres de chá de açúcar

2 doses de cachaça

Gelo

Frutas tropicais a gosto (manga, abacaxi, maracujá, etc.)

Modo de Preparo:

Em um copo, adicione os cubos ou fatias de limão e o açúcar. Amasse suavemente para extrair o suco do limão e misturar com o açúcar. Adicione as frutas tropicais de sua escolha. Adicione gelo e, por último, despeje a cachaça. Mexa bem e decore com uma fatia de limão na borda do copo.

Batida de Coco com Abacaxi:

Ingredientes:

2 doses de cachaça

1 xícara de leite de coco

1 xícara de abacaxi fresco picado

2 colheres de sopa de leite condensado

Gelo

Modo de Preparo:

Em um liquidificador, combine a cachaça, o leite de coco, o abacaxi e o leite condensado. Adicione gelo e bata até obter uma consistência cremosa. Sirva em copos decorados com fatias de abacaxi.

Aperol Spritz Brasileiro:

Ingredientes:

3 doses de espumante nacional

2 doses de Aperol

1 dose de água com gás

Fatias de laranja

Gelo

Modo de Preparo:

Encha um copo com gelo. Adicione as doses de espumante e Aperol. Complete com água com gás. Mexa suavemente e decore com fatias de laranja.

Lembre-se de ajustar as quantidades de acordo com o seu gosto pessoal. Aprecie os sabores tropicais do Brasil durante a sua ceia de Natal!