Bil Araújo expõe conversa privada com Anitta e revela intimidade

Quando ainda estava confinado no “Big Brother Brasil 21”, Bil Araújo conquistou a torcida de Anitta, que se encantou pelo capixaba e chegou a fazer campanha para “pegar” o bonitão. O romance – nem mesmo a pegação – não rolou, mas eles se falam de vez em quando. Tanto que na noite de quinta-feira, 19 de agosto, Bil expôs uma conversa que teve com a cantora.

O ex-No Limite revelou alguns detalhes das suas redes sociais e do que tem em seu celular ao abrir a caixinha de perguntas e pedir que os fãs enviassem tudo aquilo que eles gostariam de ver em seu telefone. Uma das curiosidades foi sobre as buscas que ele faz no Instagram.

Na lista, Bil revelou que pesquisou por nomes como Juliette, vencedora do BBB21, e a skatista Letícia Bufoni. O influenciador também revelou que, ao contrário do que muitos dizem, ele não faz parte de nenhum grupo de WhatsApp com outros ex-participantes do “BBB21”:

“Não, obrigada”, disse ele.

Para finalizar, Bil mostrou a última conversa que teve com Anitta, através do Instagram. Os dois trocam contatos e áudios. A cantora ainda parabeniza Bil pela agenda cheia.

“Compromissado, mas tudo bem, claro. Que bom que está cheio de jobs”, escreveu ela.