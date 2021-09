Biel desabafa ao ser expulso de restaurante: ‘Nunca fui tão humilhado’

Eita! Biel movimentou as redes sociais ao fazer um desabafo indignado na última segunda-feira (13). O cantor compartilhou nas suas redes sociais uma situação constrangedora que passou em São Paulo, durante um jantar que havia programado com a namorada, Tays Reis, no restaurante de luxo da capital paulista Terraço Itália.

Segundo o funkeiro, os dois se depararam com uma cena pra lá de inconveniente ao serem convidados a se retirar do local por causa da sua vestimenta. Biel vestia uma regata por baixo de um blazer branco, que tirou ao entrar no estabelecimento, e foi expulso do local ao deixar os braços à mostra.

“Nunca fui tão humilhado na minha vida”, esbravejou ele.

Nos Stories do Instagram, o vice campeão de A Fazenda 12 comentou ainda mais sobre o acontecido: “Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por que? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?”, disparou ele, que ainda questionou:

“Quer falar de esporte fino?”, disse ele. “Eu não posso mostrar a pele, mas olha como eles divulgam o restaurante”, comentou mostrando a imagem de uma mulher com vestido tomara que caia no perfil do estabelecimento.

“Aí o Gabriel não pode mostrar os braços, sendo que ele entrou de blazer”, defendeu Tays. “Vamos embora, vamos comer um BK [Burguer King], vai”, concluiu ele ainda revoltado.

Mais tarde, Alberto Cestrone, gerente do Terraço Itália, em São Paulo, chegou a enviar uma nota oficial ao programa Balanço Geral SP, da Record TV, para falar do ocorrido.

Segundo o comunicado, o restaurante lamentou o ocorrido e afirmou que “Biel não foi expulso, e, sim, saiu por vontade própria.”