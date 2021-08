Autocine retorna com filmes regionais sobre amor e resgate histórico

“Espero que esta te encontre e que estejas bem” e “Salas de Sonhos” são os dois filmes regionais que serão exibidos no retorno do projeto Autocine. As sessões ocorrem no sábado (21), às 19 horas, e domingo (22), às 18h, dentro do campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

As exibições compõem a agenda da “V Semana Municipal de Patrimônio Cultural – Semana de Valorização ao Patrimônio Cultural de Campo Grande”. Com entrada gratuita, os interessados podem chegar meia hora antes do início dos filmes, horário previsto para a abertura dos portões.

Sobre os filmes

Da diretora Natara Ney, “Espero que esta te encontre e que estejas bem”, é um longa-metragem documentário que traz uma história de amor. Tudo começa em janeiro de 2011 quando um lote com 110 cartas é encontrado em uma feira de antiguidades. As cartas são de uma moradora de Campo Grande (MS) para o seu noivo que reside no Rio de Janeiro.

Já “Sala dos Sonhos”, da diretora Marineti Pinheiro, realiza um resgate do passado ao apresentar para o público a história das salas de cinema da Capital. Por meio de fotografias, a obra expõe como eram os antigos lugares que abrigavam as salas de exibição e como eles estão hoje.

A programação cultural é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Sectur, (Secretaria de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado e do IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul).

Serviço

Salas de Sonhos – Sábado, às 19h.

Espero que esta te encontre e que estejas bem – Domingo, às 18h.

Veja mais:

Versão digital do jornal O Estado