Olimpíadas dos nerds: atletas declaram amor aos games e séries

Desde os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando o premiê japonês, Shinzo Abe, se vestiu de Super Mario, era esperado que o clima nerd e gamer aparecesse durante as competições. No entanto, o que se viu mesmo foram atletas declararem amor a séries e games que marcaram suas vidas e viraram amuletos da sorte nas disputas.

O Japão é muito conhecido por suas animações – chamadas de animes – e pelos videogames que marcaram a infância de muita gente. Por isso, muitos espectadores não estranharam ouvir músicas das franquias “Final Fantasy” e “Monster Hunter” e outras no desfile das delegações durante a abertura dos Jogos em Tóquio.

O que superou as expectativas foram os atletas nerds que falaram sobre seus gostos para a imprensa ou, ainda, usaram “amuletos da sorte” para as provas. Alguns desses exemplos foram mencionados pelo portal Jovem Nerd e tem de tudo um pouco: de cabelos até pingente de Escola do Lobo e poses.

Logo nos primeiros dias de Olimpíadas, os internautas não deixaram de perceber que a atleta russa Vitalina Batsarashkina, medalhista de ouro na modalidade de pistola de ar de 10 metros, usava um colar da Escola do Lobo, da franquia “The Witcher”.

Outra homenagem comentada nas redes sociais foi dedicada para a série animada “Avatar: A lenda de Aang”. O velejador holandês Kiran Badloe usava um cabelo com a famosa seta azul que era desenhada na cabeça do dobrador de ar protagonista da série. O atleta foi medalha de ouro na modalidade.

Ainda falando sobre a série, a dupla de nadadoras mexicanas Nuria Diosdado e Joana Jimenez usaram trajes de banho que tinham os símbolos das quatro nações da animação, além dos peixes que são símbolos da Tribo da Água do Norte.

Também do México veio a apresentação da ginasta Alexa Moreno ao som do anime “Demon Slayer”, uma das séries mais conhecidas da atualidade. Conforme o portal Critical Hits, uma parte da música do filme “Mugen Train” foi utilizada em sua rotina de solo, o que lhe garantiu o quarto lugar. Homenagens nerds e ilustrações com a atleta estão circulando nas redes.

Já a treinadora da ginasta belga Nina Derwael, Marjorie Heuls, tinha um amuleto da sorte incomum. Ela mostrou para a imprensa que carregava um amiibo de Link, protagonista da franquia “The Legend of Zelda”. O boneco é usado para trazer sorte desde 2017. E, deu certo: Derwael foi medalha de ouro nas barras assimétricas.

O mais recente comentário na internet sobre referências nerds é a pose do grego Miltos Tentoglou, que fez o Gear Second, do anime “One Piece”. Ele foi medalhista de ouro no salto em distância.

Também temos os nerds brasileiros. Douglas Souza, um dos destaques da seleção de vôlei, contou que espera voltar logo para o Brasil para retomar as streams, como contou para o G1. Ele joga LOL (League of Legends) e Valorant, gerando conteúdo para o seu canal no YouTube que tem mais de 89 mil inscritos.

O atleta brincou que algumas partidas de LOL são mais difíceis de vencer do que a disputa com o comitê russo.

Para ouvir

A lista de músicas de games usadas nas Olimpíadas foi disponibilizada no “Nikkansports” e, para quem estiver curioso, segue as canções que marcaram a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Dragon Quest — Introduction: Lotto Theme

Final Fantasy — Victory Fanfarre

Série Tales of — Sley’s Theme

Monster Hunter — Proof of Hero

Chrono Trigger — Frog Theme

Ace Combat — First Flight

Série Tales of — Royal Capital-Dignified

Monster Hunter — Wind of Departure

Chrono Trigger — Robo’s Theme

Sonic The Hedgehog — Starlight Zone

Winning Eleven (eFootball)

Final Fantasy — Tema principal

Phantasy Star Universe — Guardians

Kingdom Hearts — HEro’s Fanfarre

Gradius — 01 Act 1-1

NieR — Initiator

SaGa — Makai Ginyu Poetry

Soul Calibur — The Brave New Stage of History

Confira mais notícias no jornal impresso.