Assinantes sobem #AdeusNetflix após reajuste. Isso porque houver um reajuste de 22%¨, o que fez a Netflix ganhar a hashtag mais negativa para seu atual momento #AdeusNetflix. Mas, sua concorrente da Amazon, Prime Video, entrou na “brincadeira” e mandou essa: “Bem-vindos, novos assinantes” com o smile de óculos escuros. Já com mais de 24 mil menções no Twitter.

Então, seu “ex-assinantes” não mediram esforços para a hashtag ser top trend na rede social do passarinho azul.

Portanto, entre os comentários de “Netflix achando que sou rico”, “adeus netflix nem judas foi tão traíra” e “Os gringos da Netflix devem estar meio confusos pq aumentou “só dois dolares” o preço pro Brasil e o brasileiro ta abraçando a pirataria Adeus Netflix, Torrent é vida”. A concorrência só surfa na situação.

Todavia não param de vir comentário de abandonando o barco como “Adeus Netflix, depois de me dar uma belíssima trilogia e várias séries boas, você me apunhalou pelas costas”, “a fama subiu a cabeça” e as sincericidas como “adeus netflix e vamos de pirataria” e “eu que sou parasita na conta da minha tia tô puta, imagina quem tava pagando adeus netflix”.

<VEJA AQUI> como estão as coisas no Twitter.

Assim, vai seguir: Assinantes sobem #AdeusNetflix após reajuste?

Os gringos da Netflix devem estar meio confusos pq aumentou "só dois dolares" o preço pro Brasil e o brasileiro ta abraçando a pirataria Adeus Netflix,

Torrent é vida pic.twitter.com/PDhFd2AAIG — Jack, o estagiário 2021 (@josa_junior_) July 23, 2021