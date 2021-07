Arte nos shoppings e lives animam o fim de semana

As férias de julho estão em alta e neste fim de semana uma boa pedida para se divertir, sem deixar de lado os cuidados com a biossegurança, é passear pelos shoppings da cidade. Para quem quer curtir a música no aconchego do lar, rolam as lives de Wesley Safadão e Marcelo Falcão.

Shopping Bosque dos Ipês

Quem gosta de jogar boliche tem hoje em Campo Grande uma única opção na cidade para realizar a atividade: o Play Games, no Shopping Bosque dos Ipês. O estabelecimento, além de ter diversas opções de fliperamas e um parque indoor com várias atrações como bate-bate, jogos eletrônicos e estações de brincadeiras, tem 4 pistas de boliche. Modernas, elas são uma ótima opção para as famílias passarem um tempo juntas, uma vez que ali também são servidas porções e bebidas.

Outra opção exclusiva do Shopping Bosque dos Ipês é o clube Xadrez Capivara, um espaço de encontro para enxadristas amadores e profissionais. Em uma área reservada da Praça de Alimentação, a prática acontece sábado, das 15 às 18 horas, sob a orientação dos enxadristas Fábio Magno Aquino e Filipe Aquino, organizadores do clube, seguindo todas as normas de biossegurança, com distanciamento entre as mesas e álcool gel para os jogadores.

O shopping segue exibindo três exposições gratuitas: Traços e Olhares, com 10 telas da artista plástica sul-mato-grossense Rosely Maria Loubet Aires; a exposição fotográfica Nas Trilhas da Cidadania e a exposição artística CaKi Art, da artista visual Camila Kipper. Traços e Olhares traz produções abstratas, que levam o visitante a viajar na própria imaginação. Rosely também faz trabalhos com desenhos minimalistas, pássaros e flores, a partir da reprodução de fotos tiradas por ela mesma. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796.

Shopping Campo Grande

Uma parceria entre o Sesc Cultura e o Shopping Campo Grande vai deixar os fins de semana de julho muito mais animados, com programação completa de férias para a criançada, oficinas de brinquedos, culinária artística e contação de histórias. As atividades infantis são para crianças com idades entre 5 e 10 anos e as vagas são limitadas por sessão, sendo que haverá sete sessões de cada ação, começando sempre às 12 horas e com última sessão iniciando às 19h.

Em algumas oficinas, menores de 5 anos poderão participar acompanhados de um responsável. Para participar as crianças devem levar 2 kg de alimentos, que serão doados ao Programa Mesa Brasil, do Sesc. Hoje tem Contação de História com a Batucando Histórias, com o conto “Cidade dos Resmungos” e, no domingo, a Oficina de Brinquedos e Brincadeiras com Ramona Rodrigues vai ensinar brincadeiras tradicionais e oficina de barangandão arco-íris. O Shopping Campo Grande fica na Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé.

Shopping Norte Sul Plaza

No Shopping Norte Sul Plaza a “Expo Japão de Norte a Sul” celebra os 113 anos da imigração japonesa, com obras que representam a simbologia cultural nipônica presentes no Ocidente. Entre as peças expostas encontram-se ícones populares japoneses, criados pelo artista plástico Carlos Nakagaki. O evento é gratuito e fica na área de eventos do shopping até o fim de agosto. O Shopping Norte Sul Plaza fica na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300.

Lives

Wesley Safadão

Hoje, às 19h, o cantor faz mais uma live com muito forró e coloca todo mundo para dançar. Gratuito, o show on-line será exibido no canal do artista no YouTube, por meio do link: https://www.youtube.com/c/ wesleysafadao/featured/.

Marcelo Falcão e Rogério Flausino

O ex-vocalista do Rappa solta a voz ao lado de Rogério Flausino, da banda Jota Quest, em uma live gratuita exibida hoje, às 20h, também em seu canal no YouTube, por meio do link: https://www.youtube.com/ watch?v=LM1cnjSPxzM/. Quem quiser enviar dicas para nossa agenda pode enviar e-mail para [email protected] oestadoms.com.br

(Marcelo Rezende)