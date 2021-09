Após jogo contra o Peru, Neymar desabafa e diz que é desrespeitado pela mídia

Depois de deixar mais uma marca com a camisa da Seleção e se tornar o maior artilheiro do Brasil nas Eliminatórias, além de terminar o jogo contra o Peru com mais uma vitória, Neymar Jr. surpreendeu os espectadores ao fazer uma declaração polêmica sobre a mídia. Ao sair do gramado, o atacante desabafou sobre a nova conquista e confessou que está cansado dos ataques constantes.

“Coletivo é o mais importante, sempre prezei isso. Ao mesmo tempo, fico muito contente de ser recordista de artilheiro das eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira e logo menos, se tudo caminhar bem, passar o Pelé. Estou muito feliz”, disse ele que, em seguida, alfinetou: “Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar”.

Questionado sobre a última frase, o jogador reclamou sobre o tratamento que recebe da imprensa. Nos últimos dias, o atacante foi muito criticado pela condição física e, inclusive, fez questão de mostrar a barriga após o gol que marcou durante a partida da última quinta-feira (9).

“Isso é normal, não é comigo. Isso vem há muito tempo, de vocês repórteres, comentaristas e outros também. Às vezes nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes venho dar meu parecer…”, disse ele, que questionado mais uma vez sobre a falta de respeito, não quis entrar em detalhes e deixou o desabafo no ar.

“De todos os tipos. Deixar para a galera pensar um pouco aí”, finalizou.

Os comentários sobre a forma física de Neymar começaram após a vitória do Brasil sobre o Chile, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Além de não parecer estar em seus dias mais inspirados, muitos telespectadores do jogo usaram as redes sociais para dar uma alfinetada na forma física do jogador. No entanto, diante das brincadeiras, Neymar também respondeu os críticos e revelou já estar no seu peso ideal após as férias.

“Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim. Então, fod***. Segue o baile. Obs: A camisa era G, eu já estou no meu peso. No próximo jogo, eu peço a M”, respondeu, com certa dose de ironia.