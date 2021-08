Após confirmar doença, Paula Fernandes defende Sérgio Reis e declara repúdio a Luan Santana: “Já experimentou”

Cantora decidiu continuar no álbum do cantor que está sendo investigado pela Justiça.

Paula Fernandes se pronunciou através de sua equipe, nesta segunda-feira, dia 23, sobre a polêmica envolvendo Sérgio Reis, com quem gravou uma recente parceria musical.

Em nota enviada ao jornal Metrópoles, a assessoria da cantora confirmou que ela vai permanecer no álbum do sertanejo, que está sendo investigado pela Polícia Federal por incitar manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, o STF.

Por causa disso, vários artistas romperam qualquer possibilidade de projeto com o artista. Mas, Paula Fernandes decidiu fazer diferente, sendo a única que vai manter a participação no novo trabalho dele – apesar das críticas que vem recebendo.

“Paula tem uma enorme gratidão e respeito pela carreira musical de Sérgio Reis. Ela repudia compromissos firmados e cancelados, como já experimentou uma vez”, disse a equipe dela, alfinetando Luan Santana, que no passado decidiu não aparecer em seu DVD, após virar piada pela gravação de “Juntos e Shallow Now”

“A decisão é absolutamente artística, como sempre foram suas decisões musicais”, finalizou o comunicado, que imediatamente repercutiu entre os fãs dela e do rival.

Após ganhar fama de antipática, a famosa cedeu uma entrevista à Globo e tentou se defender. Ela afirmou que, ao contrário do muitos pensam, ela é muito tímida e já lutou contra a depressão, o que tornava sua vida pública bastante difícil.

“A gente tem que se respeitar. Tem dias que estou extremamente triste e tem dias que você não quer levantar da cama. Antes, eu tinha muita resistência com as minhas dificuldades”, revelou a cantora. “Tem dias que estou me sentindo horrorosa e outros me sentindo linda”, acrescentou.