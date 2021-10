Após briga, mãe de Larissa Manoela volta a seguir filha redes sociais

A paz reinou! Depois de algumas trocas de farpas nas redes sociais, com direito a unfollow e tudo, parece que Larissa Manoela e a mãe finalmente conseguiram se resolver. Na última terça-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, a matriarca compartilhou um Stories inusitado no Instagram e brincou com o presente da filha, que já tem 20 anos de idade.

“Como hoje é Dia Das Crianças e você está merecendo, vai ganhar, de presente, o meu follow novamente. Mas… Se a gente brigar de novo eu te dou unfollow com certeza”, disparou aos risos. “Te amo sua chata”, completou.

Brincando com a quantidade de seguidores da filha, que já bate 40,9 milhões, a matriarca ainda alfinetou: “Quem sabe o meu follow te ajuda a chegar logo aos 41K”, finalizou.