Aos 80 anos, Boris Casoy vai cursar medicina veterinária

Inspiração para muitos! Aos 80 anos e 65 de jornalismo, Boris Casoy começou a realização de um velho sonho: cursar medicina veterinária. Aprovado no vestibular da Universidade Cruzeiro do Sul, Boris já iniciou as aulas no período noturno.

Devido à pandemia, as aulas ainda não são presenciais. “Vou manter todos os meus compromissos jornalísticos, inclusive o Jornal do Boris”, comentou o jornalista.

Casoy cursou Direito, e trancou a matrícula no quinto ano.

“A vida me conduziu por outros caminhos e abracei o jornalismo, que eu adoro. Sempre quis estudar veterinária, porque gosto de animais.

A curiosidade sobre este tema nunca me abandonou, e agora achei tempo para mergulhar no mistério da vida animal.

Talvez assim também fique mais fácil compreender a humanidade”, brincou Boris.

Atualmente, Boris Casoy comando seu Jornal do Boris no Youtube. O jornalista comenta as principais notícias com base na primeira página de grandes jornais do País.