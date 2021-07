Any Gabrielly faz ensaio sexy. Esta é a cantora do “United Now”. Mas, ela saiu do Brasil para o mundo. Já agora, aos 18 anos, a artista mostra todos os seus lados.

Assim, como fashionista, Any adora falar com suas roupas. Nesta sexta-feira (30), foi trends no Twitter. Mas, também com seis milhões de seguidores nas redes sociais, seu nome está na boca do mundo. Além de ser a queridinha da geração Z. VEJA AQUI TUDO QUE ROLOU.

Por isso, seus fãs foram à loucura na rede do “passarinho azul” passando de 7 mil menções. A devoção a ela é evidente. “Eu te amo Any Gabrielly fashion, eu te amo ANY GABRIELLY NO GSHOW”, postou @anycognac.

Já @saalisboa destacou “Inalcançável e Impecável são as palavras pra essa… ANY GABRIELLY NO GSHOW”. Outra fã, @sabycutes, foi além “Orgulho de dizer que sou fã de Any Gabrielly a mulher entrega tudo e sempre faz tudo por nós, eu te amo muito <3 ANY GABRIELLY NO GSHOW”.

Any Gabrielly

Desta forma a artista se posicionou. “Durante a minha vida, fui descobrindo que a moda vai muito além da escolha de uma roupa e que se torna um complemento. Entendi que ela diz muito sobre como cada indivíduo se comunica com o resto do mundo”, afirma.

Em seguida avaliou. “Meu estilo reflete bastante quem eu sou e como quero me comunicar com o mundo através dele e acho que essa mudança aconteceu de forma natural, sabe?”

Então, você já viu Any Gabrielly faz ensaio sexy?