Anitta surta ao receber lingeries de Rihanna: ‘É tão minha cara

Na última segunda-feira, 4 de outubro, Anitta mostrou em seu Instagram Stories um presente mais do que especial que recebeu de ninguém mais, ninguém menos do que Rihanna.

É isso mesmo. A brasileira recebeu algumas lingeries da marca da cantora internacional e surtou ao mostrar os recebidos para o fãs.

Não é para menos, né?

“Uau! Ok, ok, agora só preciso de um cara gostoso que mereça me ver usando isso. Isso é tão a minha cara, é tão a minha cara. Estou tão pronta”, disse Anitta enquanto mostrava uma calcinha fio dental na cor azul.