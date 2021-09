Anitta fica de fora do Grammy Latino e fãs reclamam: ‘um insulto’

Os fãs de Anitta não ficaram satisfeitos ao abrir a lista dos indicados ao Grammy Latino 2021, divulgada na terça-feira, 28 de setembro, e descobrirem que a cantora não havia sido indicada a nenhuma categoria.

Apesar de Anitta não ter lançado seu tão aguardado álbum “Girl From Rio”, que teria sido sua grande aposta para a premiação, os fãs da brasileira haviam criado expectativas em relação ao single “Me Gusta”, em parceria com Cardi B e Myke Towers.

Os fãs de Anitta xingaram a premiação, chamando de “chacota” e até mesmo “um insulto”, já que artistas não-latinos aparecem na lista de indicados, como o canadense The Weeknd, indicado junto a Maluma pela parceria “Hawái (Remix)”.

Mesmo sem a indicação ao Grammy Latino 2021, o 2021 de Anitta veio recheado de sucessos, principalmente em sua carreira internacional. Anitta mostrou que está aproveitando muito 2021, que veio com uma série de novidades e momentos importantes para a sua vida profissional. Com tantas conquistas, a artista revelou qual foi a cor de calcinha que usou no último Réveillon.

A cor da lingerie de Anitta virou uma tradição para os fãs da cantora que, em 2020, com uma guinada na carreira, os fãs começaram a perguntar para a cantora qual foi a tonalidade escolhida para a peça íntima na virada daquele ano. Sobre a passagem de 2020 para 2021, a artista respondeu: “Rosa”, disse Anitta, aos risos na web, antes de complementar: “É por isso que está dando bofes”.

A cantora comentou sobre o assunto ao responder às perguntas da influenciadora Gkay, que está com ela. A influenciadora citou algumas das conquistas da artista em 2021 até o momento: o VMA, estátua de cera no tradicional museu Madame Tussauds, além, é claro, do lançamento da canção “Girl From Rio”, que estará no próximo álbum de Anitta.