Anitta é chamada de racista por americanos

Uma postagem recente de Anitta gerou revolta no público norte-americano. Durante uma live no Instagram em que se maquia, ao cantar, a artista acabou soltando um termo considerado um insulto para a comunidade negra nos Estados Unidos. Na sequência, o público norte-americano detonou a fala de Anitta no Twitter.

O termo usado pela poderosa foi “niggas”, palavra que foi criada há muito tempo e era o termo usado pelos brancos nos EUA para se referirem aos negros indicando que eles eram inferiores e sub-humanos. Muitos negros morreram queimados, torturados, espancados e linchados enquanto eram chamados por esse nome.

Até o momento, Anitta não se pronunciou.