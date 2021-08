Anitta choca com o rosto transformado pelo maquiador das Kardashians

Em choque! Foi assim que a legião de fãs e admiradores de Anitta ficaram na noite de segunda-feira (30) logo que a cantora carioca mostrou em seus stories no Instagram e no perfil no Twitter alguns vídeos ao lado de Ariel, conhecido por ser o maquiador da família Kardashian/Jenner, em especial das irmãs Kim e Kylie.

Nas imagens, a Poderosa aparece maquiadíssima e os internautas não deixaram de reparar nas semelhanças entre Anitta e Kim Kardashian.

“Sem filtro, apenas a maquiagem desse rapaz aqui. Ou seja, sem filtro, mas com muita mágica feita pelo Ariel”, disse ela.

Não faltaram elogios à surpreendente make que transformou totalmente a cantora, que foi recentemente indicada ao MTV MIAW 2021: “Meu Deus, que linda. É a Kim”, disse um fã da artista através do Twitter. “Ela tem que contratar esse maquiador pra ficar com ela o resto da vida”, comentou outro. “Minha nossa, a beleza da gata, ela tem que chamar mais vezes esse maquiador”, escreveu ainda um terceiro.

Desde que começou a carreira, Anitta sempre esteve nas manchetes dos noticiários e em 2019 a cantora fez um vídeo de tutorial de maquiagem para a revista Vogue americana, seguindo o que Rihanna e Kourtney Kardashian fizeram na época.