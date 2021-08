Andressa Urach defende Bolsonaro, alfineta Anitta e causa na web: ‘Hipocrisia gritou’

Eita! Anitta está com o nome bombando nas redes sociais. A cantora fez uma série de críticas ao atual governo brasileiro nas redes sociais e acabou causando polêmica com ninguém menos que Andressa Urach. A Miss Bumbum, que já deixou claro algumas vezes que é apoiadora de Jair Bolsonaro, deu uma resposta afiada para a cantora e movimentou a web.

Nos Stories do Instagram, a modelo alfinetou: “Vamos dar um biscoito para a Anitta que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável!”, disparou Andresssa. “Vai rebolar o bumbum que disso você entende. Para que está feio”, completou.

Mais cedo, Anitta fez um desabafo sobre a PEC do voto impresso, que foi rejeitada pela Câmara na última terça-feira (10). No Twitter, a artista lamentou o evento em um momento em que o país passa por tantas dificuldades, além de criticar o desfile realizado por ele e seus apoiadores, também na terça.

Após o post, Andressa, que recentemente anunciou sua gravidez, entrou para a lista dos assuntos mais comentados do Twitter após. Já Anitta, não se pronunciou e nem respondeu o comentário.

Na web, seguidores condenaram a alfinetada de Andressa. “Andressa Urach querendo ofender alguém falando de bumbum? Me diga que é piada”, disparou um. “Andressa Urach criticando a Anitta por rebolar sendo que a mesma é conhecida por ser Miss Bumbum e até fez concurso”, opinou outro. “Sem acreditar que a Andressa Urach falou isso para a Anitta, logo ela que ficou conhecida pelo Miss Bumbum. Hipocrisia gritou”, comentou mais um.

Essa não é a primeira vez que Andressa Urach se envolve em polêmicas por causa do presidente. Recentemente, a modelo esteve novamente com o seu nome entrando para os assuntos mais comentados do Twitter. Tudo isto porque a modelo não gostou de ser chamada de “bolsominion arrependida” por Suzy Cortez, que fez o comentário após Andressa apresentar o Miss Bumbum 2021.

“Não sou bolsominion arrependida. Sou bolsominion e vou votar nele na próxima eleição. No Lula, nunca vou votar. Bolsominion arrependida? Fui chamada assim por uma ex-Miss Bumbum que ninguém lembra mais quem é. Ela quer os minutos dela de fama. Então vamos dar para a coitadinha os minutos para ela”, declarou ela.

Porém, logo em seguida, a famosa apagou a resposta de seus stories no Instagram.