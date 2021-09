Andressa Suita sugere terceiro filho com Gusttavo Lima

De boas com o marido, Gusttavo Lima, após um breve período que chegou quase ao divórcio, Andressa Suita voltou às redes sociais e interagiu com os seguidores no Instagram. E não faltaram questionamentos sobre os dois. Uma das perguntas de fãs foi se ela tinha planos de uma nova gravidez. Ela contou que não está grávida e também não pretende engravidar no momento.

“Gente, eu não pretendo ter mais filhos por enquanto. Eu estou com dois bebezinhos ainda, um de 3 anos, outro de 4 e, nesse momento, eu não quero ter mais filho”, disse.

A mãe de Gabriel e de Samuel, contudo, deixou a possibilidade de aumentar a família futuramente: “Mas, pode ser que Deus mude minha vontade uma hora. Por enquanto, eu não quero ter filhos”, ponderou.

Vale destacar que em junho deste ano, ela havia descartado a possibilidade de aumentar a prole.

“Quando eu os vi, eu pensei: ‘Vou montar meus filhos. Usar tênis, jeans, look street’. Quem disse que eles deixam? Não é fácil. Mas é o conforto. Acho que a mamãe vai ter que fazer uma menina para ficar montando-a, né, filho? Mentira, gente, já passou! Já encerrei”, disse Andressa Suita.