Ana Maria Bernardelli e Humberto Espíndola são os novos imortais da ASL

Votação foi realizada em assembleia na Academia Sul-mato-grossense de Letras

Em assembleia geral realizada na tarde de quarta-feira (13), a ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), conforme o seu estatuto e de acordo com recente edital de abertura de vagas, elegeu dois novos imortais: a escritora e ensaísta Ana Maria Bernardelli, que ocupará a Cadeira nº 27, na sucessão da acadêmica Lélia Rita de Figueiredo Ribeiro, falecida em 2020 e o escritor e artista plástico Humberto Espíndola, que ocupará a Cadeira nº 38, na sucessão do acadêmico Wilson Barbosa Martins, falecido em 2018.

Reconhecimento

Ana Maria Bernardelli considera a conquista de uma cadeira na ASL como reconhecimento e valorização de uma vida dedicada a literatura. “Quando recebi a ligação do Presidente da ASL me comunicando sobre o resultado, um turbilhão de fatos da minha vida passou pela minha mente. Tanto trabalho como professora de literatura, meus escritos, foram valorizados e a consciência de que vale a pena se dedicar aos nossos sonhos porque eles se realizam, com certeza. É uma responsabilidade ímpar para com a literatura e as artes do nosso estado e farei todo o possível para honrar essa nova realidade”.

“A indicação é, com certeza, o ápice da cultura para nós amantes da literatura. Nessa caminhada, tive a felicidade de encontrar amigos que me incentivaram e acreditaram no meu trabalho. Sou eternamente grata e estarei sempre pronta a contribuir com a literatura para o crescimento de nossas crianças e jovens na arte maravilhosa da escrita e da leitura. Que possamos construir juntos um mundo envolto em conhecimentos tanto literários, quanto da consciência da nossa identidade Sul-Mato- Grossense”, enfatiza a escritora.

Honrando o nome da família

O artista plástico e escritor Humberto Espíndola relata que se inscreveu para concorrer à cadeira com a finalidade de levar o nome da família Espíndola para a Academia. “Me inscrevi na academia, quando saiu o edital, sem muita expectativa, mas com o objetivo de realmente colocar o nome da família Espíndola nessa importante sociedade cultural que é a academia sul-mato-grossense de letras, que está fazendo 50 anos. Eu recebi os títulos da universidade, fiquei animado, publiquei um livro de poemas em 2017, chamado ‘pintura e verso’, e resolvi me inscrever, mas não estava com tanta expectativa”.

“Fui pego de surpresa com a eleição e fiquei muito feliz, principalmente pela minha família, pela família Espíndola, que foi o objetivo da minha inscrição. Não que eu tenha vaidade, mas acho que é importante, dentro das principais famílias de Campo Grande, os Espíndolas são de uma família de gaúchos, meu avô, bisavô, vieram de carreta, e essa descendência Espíndola acabou criando uma base, estrutura, para a manifestação da arte, da cultura aqui na nossa cidade”, enfatiza Humberto.

De acordo com Humberto Espíndola, que agora divide a pintura com a literatura, figurar na ASL vai fazer com que se sinta muito à vontade, já que tem muitos por lá. “Estou surpreso de realmente ter sido aceito, muito feliz. Espero escrever outros livros, tenho um que deve sair este ano, e agora com a idade mais avançada, me deu vontade de escrever. Estou dividindo a pintura com a literatura e gosto de contar histórias e provavelmente eu escreva mais. Para a carreira é mais um título, aos 78 anos. Acho um pouco exagerado um título ‘imortal’, mas é o que se usa”, diz o artista.

“Meus irmãos estão muito felizes, cumprindo o objetivo. Então é uma estabilização a mais. Todo esse trabalho dos últimos 50 anos pela cultura dos dois estados, aliás, que trabalhei também no Mato Grosso. Tem muita gente que eu gosto lá na academia, então são muitos amigos e vou me sentir a vontade”, finaliza o artista plástico e escritor.

(Texto: Beatriz Magalhães com Marcelo Rezende)

