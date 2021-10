Advogado de Neymar diz que ida do craque para o Flamengo não é impossível

Vem de longe o ‘zumzumzum’ sobre um possível contrato entre Neymar e o time do Flamengo e o assunto voltou a ser esta semana após o advogado do craque, Marcos Motta, falar sobre o tema falar sobre o assunto em entrevista ao podcast “Charla Podcast”. Ele garantiu que a transferência do jogador do Paris Saint-Germain para o Flamengo não tem nada impossível.

Isso não é mistério, volta e meia ele (Neymar) dá umas indiretas, ele gosta. Recentemente teve a troca de mensagens aí com o Gabigol. Até brinquei com o Ney pai: ‘Casa bonita em Mangaratiba, Ninho do Urubu do lado, liga para a prefeitura, pede autorização para pousar (o helicóptero) ali… Espaço tem’. Jogador quer disputar, quer estar na massa, não é impossível. O time do Flamengo hoje é um absurdo. Não vejo como impossível, não sei quando… Mas…”, disse Motta, ao Charla Podcast.

“O pai brinca, Mengão para lá, Mengão para cá. Ele (Neymar) vai jogar mais umas indiretas aí. Chega uma que é o que fala o coração”, completou o advogado. “Por que não? Se depender de mim…”

O advogado falou ainda sobre as críticas que Neymar recebe constantemente por seu comportamento fora de campo e deixou claro que tudo não passa de burburinhos infundados e garantiu que o brasileiro é admirado e muito respeitado pelos colegas de time.

“O Neymar Jr. é um cara espetacular, você nunca viu ele atrasando treino. Ele aproveita as férias, mas entrega, cara de grupo, queridíssimo no meio do futebol. Todo mundo adora o Neymar no meio do futebol.”

Torcedor apaixonado do Rubro-Negro, Motta já foi trabalhou no Mengão no fim dos anos 90 e é um dos grandes nomes do direito esportivo no Brasil. Vale lembrar que em maio deste ano, Neymar acertou sua renovação com o PSG até 2025, e certamente não sairá tão cedo do clube francês, mas ficou claro que o coração bate mais forte quando se fala do time brasileiro.