Adriane Galisteu sela acordo com a Record, assina contrato de anos e salário absurdo vaza; veja o valor

Adriane Galisteu deve apresentar essa e as outras edições de A Fazenda.

Se tem alguém em Alta na Record, essa pessoa é Adriane Galisteu!

Depois de comandar o Power Couple e ser oficializada em A Fazenda uma notícia explosiva envolvendo a apresentadora acaba de ser exposta para todo o Brasil.

Segundo as informações do ‘Observatório da TV’, a comunicadora de 48 anos assinou um contrato de três anos com a emissora de Edir Macedo, ou seja, a loira provavelmente será a comandante das próximas edições do reality show rural que estão por vir.

A previsão é que Adriane Galisteu estreie na Record no próximo dia 14 de setembro, apresentando a décima terceira temporada da competição valendo R$ 1,5 milhão.

Vale destacar que ano passado Marcos Mion, novo contratado da Globo, foi o responsável por apresentar a atração.

Tanto trabalho e queridismo da direção pela famosa não sai de graça! O fato é que ela deve embolsar cerca de R$ 500.000,00 mensais para estar a frente de A Fazenda, sem contar que, tal valor deve aumentar com as inserções de anúncios no projeto.