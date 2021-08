Adeus? SBT publica nota oficial sobre Silvio Santos aos 90 anos e apresentador confirma aposentadoria: “Vou viver”

O famoso, que recentemente foi diagnosticado com coronavírus, precisou ser afastado da emissora.

Silvio Santos mal havia voltado aos estúdios do SBT e já precisou sair do trabalho novamente. O motivo? Ele foi diagnosticado com Covid-19.

Por causa disso, a direção precisou afasta-lo rapidamente do restante dos funcionários e leva-lo ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou internado, apesar de ter tomado as duas doses da vacina.

Coincidentemente, na mesma semana, Tarcísio Meira havia morrido por complicações da doença. Mas, diferente de Silvio Santos, o ator enfrentava problemas pulmonares, que acabaram ficando piores em decorrência do vírus.

O apresentador do SBT logo foi liberado e segue se tratando em casa. Em um comunicado enviado ao site Na Telinha, do Uol, a assessssoria da emissora afirmou que ele já está bem, mas não definiu nenhuma data para retornar aos palcos.

“Está ótimo e já se livrou da Covid-19”, se limitou a dizer.

Silvio Santos vem planejando aposentadoria há três anos Nos corredores do canal, alguns dos funcionários já conversam sobre uma possível saída definitiva da TV.

Aliás, antes de tudo isso acontecer, ele havia confessado que vinha planejando descansar, depois de tanto tempo trabalhando como animador.

Na época, em 2018, ele surpreendeu ao fazer um desabafo durante seu programa dominical. “Ainda bem que eu vou abandonar a televisão, vou me aposentar e vou viver da minha fortuna”, disse o famoso, pegando o público de susto com a possibilidade de não vê-lo mais.

De acordo com a revista Forbes, o patrimônio de Silvio Santos estaria avaliado em R$ 1,9 bilhão.