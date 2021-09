A Fazenda: Vaca monta em Nego do Borel e arranca risadas da web

Eita! A 13ª edição de “A Fazenda” mal começou e já está rendendo vários memes para os espectadores. Enquanto cuidava dos animais da roça do reality show, Nego do Borel arrancou risadas do público ao ser surpreendido por nada menos que uma vaca em cima dele.

Ao se apoiar no cercado, o animal mostrou que gostou do cantor e ficou por cima do cantor, com o corpo completamente inclinado sobre ele. Ao se deparar com o evento inusitado, Dayane se aproximou do peão e, aos risos, perguntou se a vaquinha estava no cio.

“Tu viu”, disparou o artista. “Pô, qual foi, mano! Fica direitinho, cara”, resmungou Nego para a vaca, que o cutucou com a cabeça. “Ai, desculpa. Tá bom”, continuou ele, fazendo com que Dayane saísse rindo ainda mais: “Que imagem, meu Deus”.