A Fazenda 13: Nego do Borel revela que foi chamado para o ‘BBB21’

Na última quarta-feira, 15 de setembro, Nego do Borel conversou bastante com Tati Quebra Barraco em ‘A Fazenda 13″, reality show exibido pela Record TV.

Durante o bate papo, o cantor revelou que foi chamado para participar do “Big Brother Brasil 21”, exibido pela Rede Globo. O artista iria integrar o grupo Camarote, formado por famosos e influenciadores.

“Eu ia para o ‘BBB’, esse que passou. Fui escalado, mas suave também”, disse ele.

“Deu caô, né?” perguntou Tati e Borel confirmou com a cabeça.

A principal hipótese levantada pelos internautas é que Nego do Borel não tenha participado do reality global devido à situação com sua ex-noiva Duda Reis. Após o término dos dois, a atriz compartilhou diversos vídeos em que afirma ter sido agredida pelo ex-companheiro.