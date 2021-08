A Fazenda 13 tem os 20 participantes divulgados; conheça todos eles

A Fazenda 13 promete pegar fogo com participantes de peso em seu elenco.

Na Record, está se aproximando a estreia do reality rural, A Fazenda 13, e como acontece todos os anos, a emissora não divulga de forma antecipada o nome dos participantes do reality, deixando o momento para o dia da estreia do programa, onde cada um dos nomes são apresentados de forma individual.

Porém, neste último final de semana, o jornalista Fefito acabou cravando o nome dos 20 participantes que de acordo com ele vão estar no reality rural da Record. Neste domingo (29), ele divulgou todos os 20 participantes. A lista conta com ex-participantes do Power Couple, ex-BBBs, entre outros.

Na lista feminina temos nomes de famosas como Aline Mineiro, Dayane Mello, Erika Schneider, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, Medarina Ferrari, Medrado, Mileide Mihaile, Solange Gomes, Tati Quebra Barraco e Valentina Francavilla.

Já no elenco masculino de A Fazenda 13, temos os seguintes famosos: Arcrebiano Araújo, Dynho Alves, Erasmo Vianna, Gui Araújo, MC Gui, Mussunzinho, Nego do Borel, Rico Melquiades, Tiago Piquilo e Victor Pecoraro.

Essa, vale dizer, será a primeira vez que o reality contará com apresentação de uma mulher. Com a saída de Marcos Mion da emissora Adriane Galisteu é quem irá comandar a atração. Esse não será o primeiro reality que ela apresentará no canal, a apresentadora já comandou o Power Couple na emissora de Edir Macedo.