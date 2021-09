A Fazenda 13: Brinquedos eróticos são liberados aos pré-confinados

What? De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, na sexta-feira, 3 de setembro, os participantes da 13ª temporada de “A Fazenda”, da Record TV, serão pré-confinados e a produção do programa preparou algo especial para que eles não se sintam sozinhos, os brinquedos eróticos foram liberados.

Além de livros e gibis, pen-drive com filmes, quebra-cabeça, acessórios para musculação, guloseimas e iPad sem acesso à internet, as 20 celebridades poderão levar na bagagem objetos eróticos como vibradores e massageadores.

A publicação conta ainda que, devido à pandemia do novo coronavírus, os famosos vão ser submetidos a exames antes de se conhecerem na sede oficial e a vacinação completa foi exigida. Aliás, quem não se vacinou ainda vai receber as doses no hotel. A produção do reality, dirigido por Rodrigo Carelli, pediu para que os novos peões gravassem Stories antes da ida para o hotel e, assim, evitassem dar quaisquer pistas de que estarão no programa.

Leo tem afirmado que no elenco estarão: Emilly Araújo, Dynho Alves, Gui Araújo, Rico Melquiades, Tiago Piquilo, Mussunzinho, Victor Pecoraro, Arcrebiano Araujo, MC Gui, Nego do Borel, Aline Mineiro, Marina Ferrari, Solange Gomes, Dayane Mello, Liziane Tierrez, Tati Quebra Barraco, Fernanda Medrado, Valentina Francavilla, Erasmo Viana, Erika Schneider e Mileide Mihaile.