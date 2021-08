50 anos! Thalía festejou seu aniversário em família e com fogos de artifício

Thalia festejou em família seus 50 anos na quinta-feira 26 de agosto e ganhou pelo Instagram o carinho dos fãs e amigos. A cantora compartilhou várias fotos feitas na área externa de sua casa em Miami, e postou uma mensagem profunda de gratidão, onde revelou que sempre procura valorizar mais as coisas boas e esquecer as coisas não tão boas da vida.

“Feliz aniversário para mim! 50. E então vivo minha vida ‘sem levar em conta’ essas experiências ruins, mas antes aprendendo com elas. Sem contar as pessoas que me machucam, mas valorizando as pessoas que me amam.

Sem dar conta do valor social ou econômico das pessoas, mas sim do sentimento de paz, alegria e carinho que sinto ao estar com elas. Independentemente da idade ou do peso, já que meu corpo nada mais é do que o veículo que minha alma dirige para que possa se desenvolver neste plano. Sem dar conta de ressentimentos, invejas ou raiva, pois quando você os sente ou os recebe e se apega a eles, você encurta sua qualidade de vida. Sem dar conta dos tempos em que caí, mas antes daqueles em que ressuscitei”, escreveu a cantora, que seguiu:

“Sem perceber que cinquenta vem com ‘C’, mas a realidade é que sua vida se recompõe para vivê-la levando em conta que a coisa mais maravilhosa e importante de todas … é o AMOR.

Obrigado Deus pai por me amparar no centro de sua mão. Agradeço à minha mãe e meu pai por terem sido o canal que me trouxe até aqui (e por todo o seu amor e tantas bexigas e bolos na minha infância).

Agradeço à minha família e amigos pelo amor e pela companhia. E aos meus queridos ‘F.A.N.S’ (família, amigos, filhos, sonhadores), muito obrigado! Vamos comemorar com estilo! Feliz aniversário menina T!”, concluiu.

A cantora mexicana recebeu o carinho também nos comentários, de muita gente famosa como Anahí, do RBD, e Sabrina Sato.

Recentemente Thalia foi capa da nova edição da revista latina Quién, como uma das ’31 mulheres que amamos pelo que são, pelo que fazem, e pelo que nos inspiram’.

“Fazer parte dessa lista é o presente perfeito para celebrar o dia das mães neste mês de maio”, justificou.

Na entrevista Thalia aproveitou para esclarecer que seu nome não tem acento.

E a poucos meses de completar 50 anos (26 de agosto), a artista confessa que está na melhor fase de sua vida e se sente agradecida pelo calor e carinho que ainda recebe dos fãs, embora sua última novela foi há 22 anos atrás.

Seu marido, o empresário discográfico Tommy Mottola foi o responsável de escrever seu perfil da edição especial da revista.

“Não percam o que meu marido escreveu sobre mim. Foi a coisa mais linda que já li na vida”, comentou.

No texto citado, Mottola destacou as virtudes de Thalia como mãe, artista e mulher:

“Quando ouço o nome Thalia, a primeira coisa que me vem à mente é a imagem de um anjo. A primeira vez que a vi, ela estava descendo umas escadas, em um restaurante em Nova York, vestida com um longo casaco branco e seu cabelo estava ondulado, longo e solto. Eu estava sentado a uma mesa no canto, esperando para conhecê-la pela primeira vez. Quando a vi descendo aqueles degraus, disse a mim mesmo: ‘Deus, você finalmente me enviou um anjo’”, disse Tommy Mottola à revista Quién.

Em outra parte de seu texto, Tommy considerou mencionar o que mais admira na celebridade mexicana e mãe de seus dois filhos:

“O que mais admiro nela é seu senso de humor, sua capacidade de acordar com um lindo sorriso todos os dias e dizer ‘bom dia, meu amor’, e sua luz, que brilha tanto a partir do momento em que ela abre os olhos a cada manhã”, narrou.

O empresário também destacou que Thalia foi uma peça importante na indústria do entretenimento, que abriu caminho para seus colegas latino-americanos.

“A influência de Thalia na indústria do entretenimento eu defino da seguinte forma: ela é uma grande representante de seu querido México e de suas raízes latinas. Figura icônica de sua cultura e de seu povo, ela cruzou fronteiras e conquistou o mundo com suas novelas, primeiro no início de sua carreira, e depois com sua música, o que a levou a alcançar públicos cada vez mais amplos e distantes. Seu efeito auréola se espalhou para sua vida de mulher de negócios e de mãe, e é incrível como, além de estar ocupada com sua vida profissional, ela sempre encontra tempo para fazer as coisas que ama na vida pessoal. Ela tem uma mente criativa imparável”, concluiu.