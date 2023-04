Mapa proíbe vacina contra febre aftosa em MS

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) publicou nesta segunda-feira, 3, portaria que proíbe o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul e demais estados pertencentes ao Bloco IV do PE-PNEFA (Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa). Anualmente os custos com o imunizante em Mato Grosso do Sul estavam na ordem de R$ 36 milhões, com as duas etapas de vacinação (maio e novembro).

Além de MS, a proibição do armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa atinge também Distrito Federal e os estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantins. A vacina poderá ser utilizada mediante autorização do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária.

O armazenamento e a comercialização de vacinas contra a febre aftosa poderão ser permitidos, mediante autorização do Órgão Executor da Sanidade Agropecuária, nos respectivos Estados e Distrito Federal, aos laboratórios e estabelecimentos comerciais que forneçam vacinas a outras Unidades da Federação, onde houver a vacinação regular contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos. A manutenção da proibição, constante na portaria está condicionada à conclusão das ações estaduais previstas no Plano Estratégico 2017-2026, do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa.

Em nota distribuída à imprensa, o diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal), Daniel Ingold, afirma que a portaria do Mapa segue o roteiro da retirada da vacina contra a a aftosa, prevista no PNEFA. “A partir de agora houve o posicionamento do Mapa para os estados que suspenderam em 2022 a vacinação contra febre aftosa, entre eles o MS. Não pode mais ter a vacina estocada em revendas e paramos efetivamente de vacinar. Esta norma nos permite agora publicar a portaria estadual, seguindo as normas e diretrizes do Mapa”, salientou.

Para o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck a medida é mais um passo rumo a obtenção do status de área livre de aftosa sem vacinação. “Agora a atenção do produtor rural deve ser redobrada pra mantermos as boas condições de sanidade do rebanho e atendermos todos os parâmetros da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal)”, concluiu.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: MS tem quase 100% de imunização contra febre aftosa