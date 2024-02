Manejo Integrado de Pragas traz sustentabilidade para a lavoura de soja

O III Encontro Técnico para o Manejo Sustentável da Cultura da Soja foi realizado no dia 16 de fevereiro, na Fazenda Água Boa, em Três Marias-MG. A iniciativa integra as atividades do projeto de cooperação técnica entre a Embrapa Milho e Sorgo e a Prefeitura Municipal da cidade, intitulado “Agricultura Tecnificada em Ecossistema de Inovação como Suporte ao Desenvolvimento Territorial na Região de Três Marias-MG”.

As atividades abordaram o conceito do Manejo Integrado de Pragas (MIP), com foco na identificação das pragas, no monitoramento e na tomada de decisão para a escolha das opções de controle. Além disso, foi abordado o papel dos insetos benéficos para o controle biológico das pragas e dos polinizadores, os quais são essenciais para o bom desenvolvimento da lavoura.

As palestras foram ministradas pelo pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo Ivênio Rubens de Oliveira e por Ronnie Carlos Pereira, consultor técnico da empresa Lallemand.

Oliveira apresentou uma visão prática do MIP para realçar a importância de um manejo que engloba várias estratégias de controle, com uma base sólida de conhecimento dos problemas fitossanitários da cultura da soja. “Você não pode controlar adequadamente aquilo que não conhece. A primeira etapa é despertar o interesse das pessoas envolvidas sobre a problemática do controle. Ou seja, discutir como lidar com essa questão de maneira sustentável para gerar lucro”, disse.

“O MIP não deixa de fora nenhuma estratégia de controle. Mas busca integrá-las de modo racional para que sejam alcançados resultados satisfatórios, que incluem também os cuidados com a saúde e com o meio ambiente”, pontuou Oliveira.

“Não existe, também, o objetivo de comparar o que é o cultivo sob a luz do MIP com o cultivo convencional para mensurar qual produz mais. Existe sim a finalidade de entender qual deles tem o melhor custo benefício, porque ambos atingem produtividades parecidas. Porém, com o MIP, o produtor gasta menos e assim sobra mais dinheiro para ele no final”.

