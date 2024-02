Colheita da soja avança e confirma quebra de produtividade

Em Mato Grosso do Sul houve uma piora do cenário da safra de soja no sul do Estado em função do clima quente e seco ao longo de dezembro e janeiro que levou à revisão da produtividade para 57,5 sacas por hectare (59 sacas por hectare na projeção anterior). ha uma redução da estimativa de safra em 1,6 milhão de toneladas em relação à projeção divulgada em 18 de janeiro, chegando agora a 152,2 milhões de toneladas (4,7% abaixo da safra anterior).

Por enquanto a área colhida de soja acompanhada pelo Projeto Siga-MS alcançou 30,1% atingindo aproximadamente 1,284 milhão de hectares. A região norte está com a colheita mais avançada, com média de 44,7%, enquanto a região centro está com 29,5% e a região sul com 26,7% de média. A porcentagem de área colhida de soja na safra 2023/2024 encontra-se superior em 10,8 pontos percentuais em relação à safra 2022/2023. A região Sul de MS é a que está com a colheita da soja mais atrasada.

A expectativa de produtividade da soja é ainda menor: 54 sacas por hectare. O sistema mantém a estimativa de que a safra seja 6,5% maior em relação ao ciclo passado (2022/2023), atingindo a área de 4,265 milhões de hectares. A produtividade estimada de 54 sacas por hectare está dentro da média do potencial produtivo das últimas 5 safras do Estado. A expectativa de produção é de 13,818 milhões de toneladas, 8% menor que o último ciclo, que resultou em 15 milhões de toneladas de soja.

