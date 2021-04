Você quer ganhar uma casa? Clique aqui e saiba mais

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) sorteia na terça-feira (06) 150 apartamentos do Conjunto Residencial Jardim Canguru, na Capital. O sorteio ocorre através do “Programa Minha Casa Minha Vida” e contempla pessoas que se enquadram nos requisitos do projeto.

Além do Minha Casa Minha Vida, a relação dos habilitados aptos a participar é composta de pessoas que atendam também as regras do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo elas: renda familiar mensal de até R$ 1.800,00; não ser proprietário (a) de imóvel e não ter sido beneficiado (a) em outro programa habitacional.

Sorteio

Na última semana, foi divulgada a lista dos habilitados para participar do sorteio de 150 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Jardim Canguru. Os nomes serão selecionados através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado, às 9h.

As obras têm previsão de entrega para o segundo semestre deste ano. Os imóveis contam com sala, cozinha, quartos (02), banheiro e lavanderia.

