Skatistas são presos em Três Lagoas por tráfico de drogas

Foram apreendidos na quinta-feira (01) um grupo de jovens skatistas que traficavam drogas na pista de skate da Lagoa Maior. A apreensão foi feita pelos policiais militares do Canil e do GETAM do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

Durante policiamento preventivo pela lagoa maior, as pessoas que estavam na parte escura da pista de skate foram abordadas pelos policiais militares do Canil e GETAM. O cão farejador (K9 MARA), que estava com a equipe, localizou um porta óculos contendo 06 porções de maconha e, logo depois, mais 18 gramas do mesmo entorpecente escondido em um buraco em uma árvore próximo a uma jovem de 19 anos que admitiu estar vendendo a droga pois necessitava de dinheiro.

Na mesma operação, um jovem de 20 anos com certa quantia de dinheiro em notas miúdas nos bolsos, foi pego portando 12 porções de maconha em uma sacola. O mesmo confessou também estar vendendo a droga e informou que havia mais em sua residência. Em buscas na casa do jovem o cão farejador encontrou uma mochila com mais 290 gramas de maconha.

Os jovens receberam voz de prisão diante do ocorrido e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para medidas cabíveis.