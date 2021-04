Sesc Cultura retorna com exposição de Ilton Silva

Após o decreto estadual que libera diversas atividades em todo o Estado, o Sesc Cultura retorna com eventos para todo o público. A partir de terça-feira (06), os moradores da Capital podem conferir a exposição “Ilton Silva, Cores e Memória”. A visitação segue até 30 de junho de segunda a quinta-feira, de 12h30 a 21h e sexta-feira das 9h às 18h.

Pintor, entalhador e escultor sul-mato-grossense, artista autodidata, Ilton tem vasto temário com enorme riqueza de detalhes embutidos nas sombras que imprimem à sua obra um estilo inconfundível. Nascido em Ponta Porã em 1943, o artista acumula sucessivos prêmios.

Sobre a exposição

A exposição traz um panorama de várias fases de Ilton, onde é possível detectar seu traço marcante, seu personagem principal, ora se encontra com os olhos fechados, depois com os olhos abertos, uma explosão de cores ou até mesmo a ausência delas, quando Ilton parece tentar tirar as cores, como na série preto e branco, ou apenas no azul encontrado nos traços marcados com caneta.

As telas foram selecionadas com intenção de trazer o ciclo que se estima em mais ou menos 30 anos em algumas das fases das quais o artista percorreu até encontrar seu traço definitivo, passando por fases até então desconhecidas do público. Esta exposição compõe o acervo de obras adquiridas pelo Sesc MS como iniciativa de preservação e reconhecimento às artes plásticas do Mato Grosso do Sul.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Siga-nos nas redes sociais do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.

*Com informações do Sesc Cultura

