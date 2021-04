Mercado pega fogo em Nova Andradina

Mercado foi tomado por incêndio em Nova Andradina, o fogo começou por volta das 23h15 deste domingo e logo os bombeiros foram acionados. O foco estava no centro do estabelecimento. As chamas tiveram início possivelmente escritório do supermercado, que fica ao lado do açougue.

Pelo teto era possível ver as labaredas tomando conta do local, além de muita fumaça existente nas proximidades. As chamas foram extintas depois da meia-noite desta segunda-feira (5), sendo iniciado o trabalho de rescaldo.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta