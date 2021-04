LG encerra as operações no mercado de celulares

A LG informou nesta segunda-feira (5), em nota divulgada à imprensa, que encerrará suas operações mundiais no mercado de celulares. No Brasil, a única fábrica da empresa sul-coreana é a de Taubaté, no interior de São Paulo.

Em nota, a LG informou que o negócio de celulares sofre perdas operacionais desde 2015, o que teria resultado em aproximadamente US$ 4,1 bilhões de prejuízo até o fim de 2020. “Depois de avaliar todas as possibilidades para o futuro do nosso negócio de celulares, o Headquarter Global decidiu por fechar esta divisão a fim de fortalecer sua competitividade futura por meio de seleção e foco estratégico”, diz a nota. Hoje, a LG tem 6,5% de participação no mercado de smartphones no Brasil e 1,6% no mercado global, de acordo com o site Statcounter.

No comunicado, a empresa promete informar as próximas etapas da decisão “de forma aberta e transparente”, e garante que irá seguir todas “obrigações jurídicas”. “Espera-se que a desaceleração do negócio de telefonia móvel seja concluída até 31 de julho, embora o estoque de alguns modelos existentes ainda possa estar disponível depois disso”, informou a LG.

(Com informações do Congresso em foco)