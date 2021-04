LBV promove ação solidária em combate à fome

Toda ajuda é necessária para ajudar as famílias mais vulneráveis que sofrem com a fome

Pouco mais de um ano e a pandemia do novo coronavírus já ceifou milhares de vidas e tem causado grandes impactos nas famílias, principalmente nas mais vulneráveis e em todo o Brasil. Além do aumento do índice de desemprego, a pandemia também contribuiu para elevar o número de famintos que já ultrapassa a marca de 10 milhões de pessoas.

Para ajudar as famílias em vulnerabilidade social, ações de Solidariedade são necessárias e fundamentais para que elas tenham alimento, que é o básico para que não passem fome e também itens de limpeza e de higiene para que continuem se protegerem da Covid-19. A Legião da Boa Vontade (LBV), com a ajuda do povo, vem, por meio da campanha SOS Calamidades, entregando cestas de alimentos não perecíveis, cestas verdes (frutas, verduras e legumes) e kits de higiene e de limpeza a milhares de famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar e sempre de forma organizada evitando aglomerações, com o

uso de máscaras, luvas, álcool em gel 70% e distanciamento social, como recomendam as autoridades sanitárias.

Já foram mais de três milhões de quilos em doações entregues em 185 cidades brasileiras. Mas para que essa ação continue, a Solidariedade não pode parar! A LBV precisa de donativos para manter esse trabalho de apoio às populações mais vulneráveis. Para doar acesse o site www.lbv.org.br ou faça uma transferência bancária via Pix oficial da LBV — e-mail: pix@lbv.org.br.

Confira o trabalho da Legião da Boa Vontade nos seguintes canais:

Instagram: https://www.instagram.com/lbvbrasil/?hl=pt-br

Facebook: https://pt-br.facebook.com/LBVBrasil/

YouTube: https://www.youtube.com/lbvbrasil

Revista BOA VONTADE: https://issuu.com/revistaboavontade