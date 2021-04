Jovem rouba carro de funerária e é preso enquanto passeava

Um jovem de 25 anos foi preso após roubar um carro de funerária e sair dando voltas pela cidade. O caso aconteceu neste domingo (4), em Pedro Juan Caballero, município paraguaio vizinho de Ponta Porã, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações policiais o jovem arrombou a funerária Pax Amambay durante a madrugada e roubou o veículo. A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada pela população e as buscas foram intensificadas na região, ocasião em que as autoridades encontraram os criminoso na Rua Palma e Toledo, no Bairro São João passeando tranquilamente.

O autor do crime foi encaminhado para à delegacia e o veículo, apreendido para ser devolvido à empresa. De acordo com a polícia, Lucas estava visivelmente transtornado e aparentemente, sob efeito de drogas.

Da redação com Ponta Porã News