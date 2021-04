Idoso morre e família recebe corpo errado para enterrar

Caso ocorreu no estado do Rio de Janeiro

No último final de semana, uma família da cidade Conceição de Macabu (RJ), descobriu no meio de velório ter recebido o corpo errado para enterrar.

O parente, um idoso de 76 anos, identificado como Olavo Santos, faleceu devido a um problema cardíaco, porém os familiares receberam o corpo de uma pessoa vítima da covid-19.

A descoberta trágica ocorreu durante o velório quando o neto do idoso, Luan Santos, percebeu a diferença em alguns traços físicos. “Solicitei que vissem uma cicatriz, ao qual o corpo não tinha, o que reforçou ainda mais nossa dúvida. Imediatamente procurei o hospital e o corpo do meu avô ainda estava lá”, relatou Luan nas redes sociais.

De acordo com informações da CNN, Olavo Santos faleceu na última sexta-feira (02) no Hospital Municipal Ana Moreira e foi sepultado no dia seguinte após o reparo do erro. A família lamentou o episódio e criticou o risco de contaminação pelo coronavírus.

“O mais chocante de tudo é que o corpo que velamos no lugar dele estava contaminado por Covid-19. Ressalto que velamos um corpo sem estar lacrado, sem nenhum cuidado como acontecem nos casos de Covid. Um velório normal. O corpo errado, inclusive, estava com roupas que mandamos pra colocar no meu avô. O caixão dele também foi usado”, contou Luan.

A família não denunciou o caso na delegacia, mas disse que vai processar os envolvidos na troca dos corpos.

