Homem é encontrado morto com marcas de facas na testa

Um homem identificado como Marco Antônio, com apelido de ‘Véinho’, foi encontrado morto na noite de ontem (4), com sinais de três facadas no pescoço e uma na testa. O corpo estava dentro da casa localizada na Comunidade Vitória, aos fundos das sitiocas Campo Belo, em Dourados.

Uma equipe do Samu foi acionada e no local, mas o homem já estava morto. A Polícia Militar, Civil e Perícia Técnica estiveram no local para fazer os levantamentos. O autor e as causas do crime ainda não foram descobertos.

Da redação com Itamar Buzzatta