Em formato virtual, começa hoje a III Feira do Livro da Unesp

Com mais de 200 editoras e selos editoriais selecionados, acontece do dia 5 a 11 de abril a III Feira do Livro da Unesp, que neste ano de 2021 será em formato virtual.

Devido a pandemia de Covid-19 e a impossibilidade de ser realizada presencialmente, a Feira acontece ininterruptamente durante 7 dias, e não 5 como era tradicionalmente. O formato online promove um maior alcance ao público nacional.

Mais de 180 editoras cadastradas divulgaram a lista de livros disponíveis que, em parceria com a Unesp, têm no mínimo 50% de desconto sobre o preço de capa. Com milhares de livros dos mais vários gêneros, que vão desde literatura infantil, juvenil, clássica e contemporânea, até entretenimento, acadêmicos e religiosos, o frete é combinado exclusivamente com cada editora.

Além disso, a Feira conta ainda com um cardápio cultural com mais de 40 eventos online. Confira no site do evento as editoras participantes e a programação cultural completa.