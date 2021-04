Confira lista: Cine Sesc exibe filmes gratuitos na Capital

A programação de filmes do Cine Sesc do Sesc Cultura para o mês de abril conta com filmes que permeiam o limite da liberdade. As exibições acontecem todas as terças-feiras às 19 horas e nas quintas, às 15 horas com reprise às 19 horas. Com público reduzido a 10 pessoas por sessão, o uso de máscaras é obrigatório, bem como o distanciamento social.

O longa “A festa (2017)”, com direção de Sally Potter, será exibido nos dias 06 e 08 de abril. Premiado no Festival de Berlim de 2017, o longa é sobre Janet, uma política de esquerda que convida amigos para comemorarem sua nomeação para o cargo de Ministra da Saúde Britânica. A noite, de muitas revelações por parte dos amigos, acaba se tornando um pesadelo com a revelação que o marido de Janet tem a fazer.

No dia 13, “Entre Parágrafos e Terra Vermelha”, a Leitura do Mato Grosso do Sul (2020), dirigido por Hemilly Silva e Aline Silva Vieira, está em cartaz às 19 horas. O curta aborda diversos temas e gêneros literários como fantasia, romance e realismo fantástico, além de poesia e contos de autores sul-mato-grossenses.

“Uma Temporada na França” será exibido no dia 15 de abril. O filme dirigido por Mahamat-Saleh Haroun, que mostra sob um olhar muito sensível a dor da realidade dos refugiados na Europa, fez parte da Seleção Oficial do Festival Internacional de Vancouver de 2017 e Festival Toronto 2017.

Nos dias 21 e 22, a programação conta com o filme que levou Globo de Ouro como melhor estrangeiro, “Em Pedaços”, do alemão Fatih Akin. O tema aborda reflexões sobre a limitação da justiça em oprimir a opressão e a necessidade de garantias de um Estado Democrático de Direito.

A programação do mês de abril do Cine Sesc se encerra nos dias 27 e 29 com o aclamado “Los Silêncios”. Dirigido pela brasileira Beatriz Seigner, o filme se passa numa ilha amazônica na fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil e retrata os conflitos de grupos armados e a relação dos moradores no convívio com familiares mortos.

O Sesc Cultura fica localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, em Campo Grande. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo Whatsapp (67) 99898-1371.

Informações SESC MS