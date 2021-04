Vídeo: Uber é preso traficando em Campo Grande

Dois homens foram presos com cerca de 15 mil reais em maconha. Eles estavam em um Onix branco na tarde deste sábado (3) onde escondia 10 kg e 100 gramas da droga. Eles foram abordados e presos durante a Operação Hórus da equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar por tráfico de entorpecentes. Um é uber com 23 anos de idade e o outro, 24 anos, recebia a droga para revender. (Assista aos vídeos da abordagem e das drogas no fim da matéria)

A denúncia detalhava o veículo como meio utilizado para venda de substância ilegais pelos Bairros Novos Estados, Nova Bahia e Mata do Jacinto. O patrulhamento feito no endereço identificou o Onix branco entrando em uma residência. Os ocupantes avistaram a viatura e tentaram entrar bruscamente na casa tentando fechar o portão rapidamente.

Após abordagem e revista, um dos policiais sentiu forte odor de maconha, e diante da suspeição e denúncia, encontrou no porta-malas os 10 KG e 100 Gramas, de entorpecentes. Quem entregava a droga é o uber de 23 anos, Giovanne e admitiu fazer o tráfico há algum tempo. O receptor e revendedor é Emanuel, 24 anos. Além das substâncias ilícitas foram encontradas uma balança de precisão e plástico para embalo.