Técnica em enfermagem morre em acidente

Franciely Ajala Centurião, 29, morreu na madrugada deste domingo (4) eu um acidente de carro após bater o veículo numa árvore e depois numa lixeira na rua Fernando de Noronha, na Vila Corumbá em Campo Grande. Ela era técnica de enfermagem na Unidade de Saúde da Família no mesmo bairro.

Segundo informações, Franciely estava sozinha e teria perdido o controle da direção do veículo. O SAMU (Serviço de Atendimeto Móvel de Urgência) foi acionado, mas ela não resistiu e veio a óbito no local do acidente.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), a técnica em enfermagem atuava há 3 anos na USF (Unidade de Saúde da Família) da Vila Corumbá, região da Vila Planalto. Em nota de pesar, divulgada pela secretaria nesta manhã, “Franciely era conhecida pela sua alegria, competência e disposição, além de ser muito querida por todos”.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)